Обустраивая желаемое место для совместного времяпрепровождения, мы должны прежде всего учитывать, сколько у нас места и какой стиль жизни мы предпочитаем.

Актуально Мебель в маленькой квартире: типичные ошибки, которые делают все

Прежде всего следует подумать, куда поставить стол. Его хорошо расположить у стены, однако сохраняя расстояние около 80 сантиметров для удобного размещения стульев.

Удобное решение – стол, который можно разложить. Полезная функция пригодится для больших встреч и вечеринок. На маленькой кухне следует создать идеальное место для быстрого приема пищи утром и вечером. Для этой роли прекрасно подойдут раскладные столы шириной 60 – 90 сантиметров и раскладные стулья.

Особое пространство / Фото unsplash

Наиболее практичные решения – квадратные или прямоугольные столы, но и круглые могут феноменально смотреться в атмосферном и романтическом интерьере. Авангардная идея – вставить два раскладных столика меньшего размера. При необходимости они могут вместить с десяток человек.

Отличная комната / Фото unsplash

Стулья – важные предметы мебели в столовой. Они должны быть удобными, а сиденье должно быть на соответствующей высоте – 45 – 49 сантиметров от пола. Следует обратить внимание не только на форму, но и на особенность сиденья. Также хорошим решением являются скамейки, которые могут придать уютный характер. Удобная подушка, мягкая обивочная ткань – дополнительные преимущества нашего сиденья, добавляя домашнего уюта.

Невероятная атмосфера / Фото unsplash

Освещение также играет немаловажную роль в столовой. Подвесная лампа в центре стола – обязательный стиль. Если вы решили разместить столовую у стены, ее можно заменить на настенный светильник. Хорошо освещенный стол – основа стиля.