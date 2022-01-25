Розкіш на сотні мільйонів доларів: всередині найдорожчих будинків світу

Нерухомість вартістю понад сотню мільйонів доларів вражає не тільки ціною, а й своїм розмахом. Інтер’єр найдорожчих будинків світу захоплює подих.

Дев'ятизначні цінники представленої нижче нерухомості гарантують ідеальне внутрішнє облаштування. Налаштуйтеся поглянути як виглядає багатство – ці будинки мають чим здивувати.

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Le Palais Venitien, Франція

136 мільйонів доларів

Нерухомість розташована на чудовій панорамній ділянці в Каннах, Франція. У власності понад 2 гектари та розкішний палац "під ключ", звідки відкривається вид на Середземне море.

Вілла оформлена у венеціанському стилі / Фото loveproperty

Резиденція, займає площу майже 3 тисячі квадратних метрів та має безліч розкішних доповнень як всередині, так і зовні. Серед розкішних додатків є озеро, тенісний корт, власні ліси та великий відкритий басейн. Вілла наповнена просторими кімнатами, які прикрашені королівськими колонами, дорогими люстрами, розкішним мармуром і вишуканою ліпниною. Будинок може похизуватися високотехнологічністю завдяки найсучаснішій системі автоматизації, яка керує світлом, музикою та кондиціонером.

Танухаус на березі моря, Китай

154 мільйони доларів

Будинок розташований в одному із найдорожчих районів Гонконгу, ціни на нерухомість тут одні з найвищих у світі.

Неймовірна споруда / Фото love property

Цей вишуканий таунхаус на березі моря має чотири спальні та п’ять ванних кімнат, оформлених у вишуканому стилі. Загальна площа об’єкта складає майже 800 квадратних метрів. Окрім елегантних кімнат з високими стелями на території є приміщення для персоналу, а також критий гараж для колекції суперкарів власника.

Майлстоун, США

175 мільйонів доларів

Цей розкішний маєток у престижному районі Саутгемптона, штат Нью-Йорк, зачарує кожного. Пляжний будинок розташований на ділянці площею понад 3 гектари та побудований на двох набережних: Атлантичного океану та затоки Шиннекок.

Чарівне оточення / Фото love property

Головний будинок займає понад майже 1,5 тисячі квадратних метрів красивої житлової площі. Тут є тренажерний зал, телевізійна кімната з баром і кухня, гідна п’ятизіркового шеф-кухаря. Залиті сонцем кімнати мають дерев’яну підлогу, виготовлені на замовлення столярні вироби та три каміни.

У будинку є 11 спалень і 12 ванних кімнат. На території обладнаний будиночок для відпочинку, поруч із величним басейном з підігрівом. Для любителів спорту на території є тенісний корт і баскетбольний майданчик.

Ранчо Меса Віста, США

220 мільйонів доларів

Ранчо, розташоване у Техасі, побудоване для Т. Буна Пікенса, видатного нафтового керівника та фінансиста.

Розмах маєтку вражає / Фото love property

У центрі сільського ранчо розташована резиденція площею понад 2 тисячі квадратних метрів.Тут є кілька віталень, бібліотека, домашній кінотеатр на 30 місць, конференц-центр і багато іншого. Кожна кімната оточена терасами і внутрішніми двориками, де можна насолодитися вражаючими навколишніми пейзажами.