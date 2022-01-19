Природні фасади великих комплексів – чудовий тренд, який зазнає все нових трансформацій. Дизайнери знаходять нові способи втілення природніх акцентів у великих будівлях.

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Фантастичний проєкт / Фото Archdaily

Heatherwick Studio презентувала проєкт багатофункціонального комплексу у Шанхаї. Його головна "родзинка" – 1000 дерев, які огортають будівлі з усіх сторін.

Природні акценти завжди доречні / Фото Archdaily

Він буде розташований на набережній та матиме площу у 316 тисяч квадратних метрів. Тут будуть усі можливі простори: магазини, кафе, ресторани, житлові апартаменти, громадські місця. Окрім того, планується повне оновлення набережної та парку, який розташований поблизу.

Казкова інсталяція / Фото Archdaily

"1000 TREES" – це неймовірний за масштабами та розмахом проєкт, який дасть новий поштовх "природній" тенденці ї в архітектурі. Унікальний комплекс готовий подарувати відвідувачам незабутнє враження та виконати будь-які їхні забаганки.