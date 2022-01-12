Как выглядит уют: невероятная деревенская хижина в греческой провинции

На живописном участке, окруженном оливковыми рощами, завершили строительство идеального загородного дома. Кроме головокружительного расположения дом поражает своим видом.

Хижина, расположенная в селе Каламия, имеет беспрепятственный вид на Коринфский залив. Это отличное место для ухода от требовательной городской жизни.

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В доме будет проживать молодая пара с тремя детьми. Площадь загородного дома составляет 140 квадратных метров.

Удивительный дом / Фото archdaily

Участок, расположенный на склоне с перепадом высоты 6 метров от вершины вниз, привел к решению создать дом со скромным, каменным фасадом. Дом незаметно вписывается в окрестности.

Сказочное сооружение / Фото archdaily

Для улучшения естественной освещенности и вентиляции на крыше в юго-западной стороне здания были созданы дополнительные отверстия. Связь с садом осуществляется консольной бетонной лестницей.

Уютная усадьба / Фото archdaily

Особые плиты во внутреннем коридоре создают пещерную атмосферу приватной зоны.

Великолепный стиль / Фото archdaily

Спальные комнаты и другие помещения создают монастырское чувство пространства благодаря специальной мебели на заказ. Прямой доступ к саду из этих мест обеспечивается двумя внутренними дворами, выполняющими роль мест для созерцания природы.

Невероятные ощущения / Фото archdaily