Как встретить год тигра: обязательные атрибуты в домашнем интерьере

Новый год, несомненно, один из самых прекрасных дней в году. Эта удивительная зимняя пора наполнена семейным теплом, любовью и неуловимой магией.

Для того чтобы подчеркнуть неповторимость рождественских моментов, стоит позаботиться об атмосферной отделке дома. Пусть он будет не только спокойным и жизнерадостным по тону, но и стильным в самом лучшем виде.

Не пропустите Все по традиции фэн-шуй: где в доме поставить елку

Безусловной королевой Нового года является елка – символ жизни и возрождения, продолжительности и плодородия. Готовясь к Новому году, не просто украшайте елку! Помните, что атмосферу в интерьере создают тонкие детали, цвета и ткани.

Волшебный праздник / Фото pinterest

Мир узнал о свечах не менее 3 тысяч лет назад. Древние римляне изготовляли их из льна, дегтя, пчелиного или животного воска. Тогда они были главными огнями после наступления темноты и важной опорой во время религиозных церемоний. Новогодний период – идеальное время, чтобы пригласить теплое сияние свечей под вашу крышу. Лучше выбирать те, что имеют приятный "зимний" запах – яблоки с корицей, пряники или глинтвейн с гвоздикой.

Прекрасные мгновения / Фото pinterest

Елка, несомненно, главная звезда новогодне-рождественского стиля. Однако, кроме нее, следует выбрать дополнительные украшения. Это могут быть гирлянды, вифлеемские звезды, фигурки ангелов или украшения из апельсиновых частиц. В последние сезоны самые модные аксессуары – из дерева и лозы.

Невероятные детали / Фото pinterest

Если у вас нет места для елки, вы можете выбрать гламурный рождественский венок. Следует сделать такое украшение самостоятельно. Чаще всего создают венки из хвойных веточек, но можно попробовать и более неочевидные материалы, например, плющ, рафию, сушеницы или шишки.

Грядущий 2022-й год Водяного Тигра, соответственно в тренде водная стихия. Следует выбрать оттенки синего цвета, голубой, бирюзовый, черный, коричневый, зеленый, песочный, золотистый, серебристый и бронзовый.

Увлекательный вид / Фото pinterest

Зимние праздники не обходятся без центральных элементов! Главным украшением столов, журнальных столиков и подоконников на протяжении многих лет остаются украшения из еловых веточек или омелы.