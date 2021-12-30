Елка – прекрасный и радостный символ возрождения, плодородия и вечной жизни. Кроме того, она вносит праздничную ауру в интерьер и создает волшебную новогодне-рождественскую атмосферу. Как оказывается, согласно принципам фэн-шуй, правильно устроенная и украшенная елка может дополнительно укрепить здоровье, позаботиться о семейном тепле и принести обилие в дом.

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Правильно украшенная и оформленная елка не только позаботится о праздничном настроении и положительной ауре, но и станет главной звездой дома. Поэтому сначала стоит подумать, где елка будет выглядеть лучше визуально и не нарушит ли это функциональность интерьера. В очень маленьких квартирах применение практики фэн-шуй иногда невозможно, поэтому следует ориентироваться в основном на эргономику пространства.

Невероятное величие / Фото pinterest

Елки лучше всего выставлять в незастроенных углах комнат. Благодаря этому не пропадает ценное пространство и не нарушаются пути связи. Дальневосточная практика делает акцент на необычной гармонии. Следует обратить внимание на три признанных фэн-шуй стихии – дерево, огонь и землю. Украшенная елка несет в себе энергию дерева и огня, которые, объединяясь, дают пепел, то есть землю. Как видите, елка сама по себе является элементом, приносящим в дом положительную энергетику.

Волшебный стиль / Фото pinterest

Согласно практике фэн-шуй, лучшим местом для елки является южный сектор комнаты, отведенный под сектор Огня. Лучше всего использовать красные украшения, подчеркнутые золотистыми и зелеными акцентами. Идеально, когда у елки стоит камин, который ассоциируется с теплом и домашним уютом.

Прекрасная елка / Фото pinterest

Украшение елки тесно связано с дохристианским фольклором и культом вечнозеленого дерева. Лишь столетиями позже елка стала одним из важнейших символов Рождества и Нового года. Ее символика всегда была положительной, радостной и красивой.

Захватывает дыхание / Фото pinterest

Сочетая традицию с экзотической практикой фэн-шуй, следует использовать на практике идеи здоровой и гармоничной жизни.