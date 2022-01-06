Всемирный рейтинг дизайна: названа лучшая страна
Источник:archdaily
A'Design Award – престижная международная премия в области дизайна. Недавно жюри конкурса назвало страну, одержавшую победу в нескольких номинациях и занявшую первенство сразу в нескольких рейтингах.
A'Design Awards – это одна из самых больших и выдающихся дизайнерских наград в мире. Премия основана в 2009 году и призвана отметить лучшие дизайнерские проекты. Недавно объявлен Всемирный рейтинг дизайна 2021. В этом году первенство сразу в нескольких рейтинговых таблицах получил Китай.
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В текущем рейтинге Китай занимает первое место среди 108 стран, представленных в 2020 – 2021 годах. Следующие страны, занявшие ведущие позиции, это Соединенные Штаты Америки, Япония, Италия, Гонконг, Великобритания, Тайвань, Германия, Турция и Австралия.
Ниже представлены ключевые дизайнерские проекты Китая, поразившие жюри.
Проект Platinum A' Design Award стал победителем в категории "Архитектура, строительство и дизайн".
Невероятный стиль / Фото archdaily
Еще одним победителем в номинации "Архитектура, строительство и дизайн" стал White Mountain Club House от Kris Lin.
Крайним победителем этой номинации стал дизайн Mountain House in Mist Book Villa.
Общественное помещение на вершине города Шэньчжэнь стало серебряным призером премии A' Design Award в категории "Дизайн архитектуры, зданий и конструкций" в 2020 – 2021 годах.
Победителем в категории "Архитектура, Здание и Конструкции" стал проект Xerolithi Residence.