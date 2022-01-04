Архитектурная и дизайнерская фирма Clayton Korte завершила строительство частной винной пещеры, расположенной на восточной оконечности штата Техас.

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Этот винный погреб был встроен в неиспользованный тоннель в твердом известняковом склоне.

Невероятный размах / Фото contemporist

Наружное отверстие пещеры закрыто бетонным покрытием, что помогает ей сливаться с окружающей средой.

Особенный стиль / Фото contemporist

Деревянные двери, изготовленные на заказ, встречают посетителей, а внутри пространство покрыли белым дубом и натуральным камнем. Интерьер включает в себя дегустационный зал, бар, винный погреб, туалет.

Деревянные окна обеспечивают разделение между внутренним и внешним видом, гостиной и охлажденным погребом.

Прекрасное пространство / Фото contemporist

Рекультивируемый кедр был измельчен для отделки столешниц с живыми краями для дегустационного бара.

Захватывает дыхание / Фото contemporist

Частный погреб окружен футлярами, обеспечивающими хранение постоянно растущей частной коллекции из 4 тысяч бутылок.