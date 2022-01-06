A'Design Awards – это одна из самых больших и выдающихся дизайнерских наград в мире. Премия основана в 2009 году и призвана отметить лучшие дизайнерские проекты. Недавно объявлен Всемирный рейтинг дизайна 2021. В этом году первенство сразу в нескольких рейтинговых таблицах получил Китай.
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В текущем рейтинге Китай занимает первое место среди 108 стран, представленных в 2020 – 2021 годах. Следующие страны, занявшие ведущие позиции, это Соединенные Штаты Америки, Япония, Италия, Гонконг, Великобритания, Тайвань, Германия, Турция и Австралия.
Ниже представлены ключевые дизайнерские проекты Китая, поразившие жюри.
Проект Platinum A' Design Award стал победителем в категории "Архитектура, строительство и дизайн".
Невероятный стиль / Фото archdaily
Еще одним победителем в номинации "Архитектура, строительство и дизайн" стал White Mountain Club House от Kris Lin.
Глаз не отвести / Фото archdaily
Крайним победителем этой номинации стал дизайн Mountain House in Mist Book Villa.
Захватывает дыхание / Фото archdaily
Общественное помещение на вершине города Шэньчжэнь стало серебряным призером премии A' Design Award в категории "Дизайн архитектуры, зданий и конструкций" в 2020 – 2021 годах.
Невероятный вид / Фото archdaily
Победителем в категории "Архитектура, Здание и Конструкции" стал проект Xerolithi Residence.
Неземная красота / Фото archdaily