Английский стиль – это основа классически оформленных интерьеров. Он выражает идилличность природы, подчеркивает традиции, привлекает внимание к своеобразному великолепию, богатству украшений. Особенно уместен этот стиль в кухонном пространстве.

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Уютный и элегантный, тонкий и последовательный, традиционный и актуальный. Хотя английский стиль ассоциируется обычно с цветочными узорами, шотландским тартаном и яркой цветовой палитрой, он может иметь много граней. Иногда он пленяет идиллическим домашним теплом, иногда – колониальным отличием. Если вы мечтаете о кухне английского происхождения, вы обязательно должны знать ее разнообразные стилистические грани.

Невероятные детали / Фото pinterest

Английский стиль в классическом варианте означает силу отбеленных тонов – цвета слоновой кости или светло-пастельных оттенков. Деревянная кухонная мебель должна быть тонко стилизованной, наполненной отделениями, остеклением и привлекательными ажурными элементами.

Великолепный стиль / Фото pinterest

Фасады шкафов не должны обойтись без характерных карнизов и планок. Также приветствуются латунные ручки и изысканная фурнитура. Обустраивая кухню в английском стиле, обязательно позаботьтесь об элегантных аксессуарах.

Милые элементы / Фото pinterest

Кухня в английском стиле – это не только чистая элегантность. Такие интерьеры также любят сельскую атмосферу. Сделайте ставку на льняные ткани с кружевными узорами и волшебные подушки с милым принтом.