Когда за окном зима, в воздухе весело кружатся снежинки, по дому разносится аппетитный запах яблочного пирога с корицей. Что может быть лучше, чем понежиться у теплого костра? Ниже – несколько полезных идей, как обустроить камин и зону вокруг него.

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На протяжении веков огонь ассоциировался с семейным теплом, безопасностью и уютом. Он был одним из важнейших элементов – постоянно горел под соломенными крышами домов, символизируя родственные связи. В настоящее время очаг все еще может быть центральной точкой обустройства.

Камин в углу гостиной? Почему нет! Разместив костер в углу, вы выбираете уют. У камина создастся тихая и незаметная зона. Это решение лучше подойдет для небольших интерьеров. Благодаря именно такому камину в нескольких зонах будет ощущаться приятное тепло, излучаемое от костра.

Прекрасный предмет интерьера / Фото pinterest

Для любителей современных аранжировок мы рекомендуем простые минималистичные камины. Такие модели отлично подойдут для домов, оформленных в индустриальном или хай-тек стиле. В последнее время все большую популярность приобретают камины, стальная вставка в которых размещена гораздо выше, чем в случае с классическими моделями. Такой вид отделки придает корпусу камина дизайнерский и оригинальный вид.

Современное решение / Фото pinterest

Двухсторонний камин – это гениальная концепция, которая идеально подойдет для просторных гостиных. Одни решают разместить его посреди гостиной, другие – на границе с соседним помещением.

Уют и комфорт / Фото pinterest

При проектировании камина помните, что крепкая, качественная топка – это еще не все. Правильное утепление бетонных стен предотвращает нагрев предметов, размещенных на полках. На таком типе конструкции можно успешно хранить любимые книги, журналы или другие мелочи.