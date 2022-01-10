Оформление простора в стиле ретро – отличное решение, которое всегда будет в моде. "Изюминкой" стиля являются зеркала – большие и обязательно в декоративной раме, размером во всю стену, или наоборот – маленькие и в простой, но элегантной оправе.

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Ретро стиль имеет много преимуществ. Это не только элегантно, но практично. Именно такой стиль вносит удивительную атмосферу в интерьер, а также дает намек на загадочность.

Невероятный стиль / Фото pinterest

Стиль ретро – эстетичный и вневременный. Зал – комната, в которую заходят гости, и каждый хочет, чтобы здесь было уютно и комфортно. Поэтому стоит позаботиться о том, чтобы это была представительская часть дома.

Волшебные детали / Фото pinterest

Характерные черты ретро-стиля в зале

Нейтральный цвет стен. За основание обустройства зала должны стать светлые тона стен. Хорошо подойдут классические нейтральные цвета, например бежевый. Однако если зал просторный и светлый, можно попробовать стены коричневых оттенков.

Универсальный декор / Фото pinterest

Деревянная мебель. Этот стиль характеризуется массивной деревянной мебелью. Хотя ретро-мебель обычно имеет простую форму, без причудливых украшений, но их массивность займет немного места.

Декор. То, что ретро-мебель проста, не означает, что ретро не любит украшения. Самое главное, чтобы аксессуары соответствовали стилю эпохи. Важнейшими ретро-украшениями являются декоративные зеркала, элегантные светильники и вешалки для одежды.