Роскошь на сотни миллионов долларов: внутри самых дорогих домов мира

Недвижимость стоимостью более ста миллионов долларов поражает не только ценой, но и своим размахом. Интерьер самых дорогих домов мира захватывает дух.

Девятизначные ценники представленной ниже недвижимости гарантируют идеальное внутреннее обустройство. Настройтесь посмотреть как выглядит богатство – эти дома имеют удивить.

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Le Palais Venitien, Франция

136 миллионов долларов

Недвижимость расположена на великолепном панорамном участке в Каннах, Франция. В собственности более 2 гектаров и роскошный дворец "под ключ", откуда открывается вид на Средиземное море.

Вилла оформлена в венецианском стиле / Фото loveproperty

Резиденция занимает площадь почти 3 тысячи квадратных метров и имеет множество роскошных дополнений как внутри, так и снаружи. Среди роскошных приложений есть озеро, теннисный корт, собственные леса и большой открытый бассейн. Вилла наполнена просторными комнатами, украшенными королевскими колоннами, дорогими люстрами, роскошным мрамором и изысканной лепниной. Дом может похвастаться высокотехнологичностью благодаря самой современной системе автоматизации, управляющей светом, музыкой и кондиционером.

Танухаус на берегу моря, Китай

154 миллионы долларов

Дом расположен в одном из самых дорогих районов Гонконга, цены на недвижимость здесь одни из самых высоких в мире.

Невероятное сооружение / Фото love property

Этот изысканный таунхаус на берегу моря имеет четыре спальни и пять ванных комнат, оформленных в изысканном стиле. Общая площадь объекта составляет около 800 квадратных метров. Кроме элегантных комнат с высокими потолками на территории есть помещения для персонала, а также крытый гараж для коллекции суперкаров владельца.

Майлстоун, США

175 миллионов долларов

Это роскошное имение в престижном районе Саутгемптона, штат Нью-Йорк, очарует каждого. Пляжный дом расположен на участке площадью более 3 гектаров и построен на двух набережных: Атлантического океана и заливе Шиннекок.

Волшебное окружение / Фото love property

Главный дом занимает более 1,5 тысячи квадратных метров красивой жилой площади. Здесь есть тренажерный зал, телевизионная комната с баром и кухня, достойная пятизвездочного шеф-повара. Залитые солнцем комнаты имеют деревянный пол, изготовлены по заказу столярные изделия и три камина.

В доме есть 11 спален и 12 ванных комнат. На территории оборудован домик для отдыха, рядом с величественным бассейном с подогревом. Для любителей спорта на территории есть теннисный корт и баскетбольная площадка.

Ранчо Меса Виста, США

220 миллионов долларов

Ранчо, расположенное в Техасе, построено для Т. Буна Пикенса, выдающегося нефтяного руководителя и финансиста.

Размах имения поражает / Фото love property

В центре сельского ранчо расположена резиденция площадью более 2 тысяч квадратных метров. Здесь есть несколько гостиных, библиотека, домашний кинотеатр на 30 мест, конференц-центр и многое другое. Каждая комната окружена террасами и внутренними двориками, где можно насладиться поразительными окрестными пейзажами.