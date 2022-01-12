Почему видны швы на обоях: популярные проблемы и решения

Ремонт окончен, но не все могут вздохнуть с облегчением, ведь через некоторое время оказывается, что обои отклеиваются или вы заметили, что видны швы. О том, как решить эти проблемы – читайте в материале.

Самые распространенные проблемы, связанные с обоями, это отклеивание, швы, пузыри и волдыри, которые могут появиться на поверхности.

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Казалось бы, во время ремонта все было сделано правильно, но все равно случилась беда. Некрасивые стыки или отклеенные обои – не тот результат, которого ожидаешь.

Популярные причины отклеивания обоев

Дефект стен. Прежде чем приступить к поклейке обоев, необходимо тщательно осмотреть все поверхности, удалить плохую штукатурку и даже малейшие трещины.

Стены были не подготовлены должным образом. На них есть остатки старых обоев или пятна краски. Еще хуже, если стены предварительно не обработаны грунтовкой, а это обязательный этап при правильном монтаже обоев.

Практичная отделка стен / Фото pinterest

Несоблюдение технологии и инструкции. Проблема скорее для профессионалов, чем для новичков. Они думают, что уже все знают, поэтому не читают рекомендации, но все же у каждого производителя могут быть свои правила использования конкретных отделочных материалов.

Особое внимание следует уделить процессу высыхания после наклеивания обоев. Чтобы обои не отклеились, следите за тем, чтобы влага в комнате не испарялась очень быстро: первые несколько дней не открывайте двери и окна, избегайте сквозняков и прямых солнечных лучей.

Красивый интерьер / Фото pinterest

Как поклеить обои, чтобы они не отвалились?

Не экономьте на отделочных материалах, всегда выбирайте сертифицированные обои хорошего качества. Не начинайте клеить, пока досконально не изучите всю инструкцию. Чтобы качественно провести ремонт, вам обязательно нужно иметь специальные шпатели и валики. Держите под рукой достаточный запас чистых тряпок, чтобы быстро удалить клей.

Прекрасное пространство / Фото pinterest

Почему возникают зазоры между обоями:

усадка обоев;

неправильная технология поклейки;

технические ошибки, обусловленные неопытностью.

Ярко и функционально / Фото pinterest

Как скрыть швы между обоями

Всегда можно покрасить поверхность. Этот способ очень трудоемок, поэтому мастера часто прибегают к решению проблемы затиркой, предназначенной для заполнения щелей между фрагментами керамической плитки. Для этого затирку смешивают с оттенком цвета. Затем щели аккуратно заполняются раствором.

Еще один вариант – заполнить швы смесью клея и фрагментов обоев с лицевой стороны. При этом с помощью наждачной бумаги удалите частицы верхнего слоя обоев от ненужной обрезки ткани, смешайте их клеем и загерметизируйте зазор полученной смесью.

Также можно замаскировать швы между обоями специальными панелями и планками, которые станут дополнительным акцентом в оформлении комнаты.