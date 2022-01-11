Перехватывает дыхание: как выглядит отреставрированный хутор в Галиции

В сельской местности региона Галиция известный испанский модельер отреставрировал свое волшебное поместье. В этой вилле удалось соединить сельскую простоту и эстетическую изысканность.

Модельер Хорхе Васкес отреставрировал провинциальную резиденцию, занимающую целый хутор. Привлекательное имение расположено в живописной местности Галиция. Этот зеленый регион Испании расположен на побережье Атлантического океана.

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Фермерский дом, который удалось отреставрировать, насчитывает более 300 лет. В то время он принадлежал графу де ла Маза.

Увлекательное величие / Фото elledecor

Упорная реабилитация была проведена благодаря моему отцу и моему брату. Без них этот проект был бы невозможен. Именно они помогли воспроизвести ключевые исторические детали, – объясняет Хорхе Васкес.

Волшебные детали / Фото elledecor

Помещение было полностью отремонтировано, также здесь изменили внутреннюю планировку. Комнаты как бы обнимают старинный камин. Старые и новые предметы идеально сочетаются, чтобы создать теплую и очень комфортную обстановку.

Увлекательный вид / Фото elledecor

Для сохранения местной идентичности для полов и столярных изделий были использованы обработанная ржавчиной ковка и каштановое дерево.

Невероятный стиль / Фото elledecor

Зелень, царящая на улице, вносит в дом разнообразные цветочные композиции. Ткани и обивка, ковры, пледы или шторы идеально дополняют общую атмосферу.

Больше фото удивительного поместья: