В обветренных скалах построили комплекс домов: как это выглядит
Источник:contemporist
На Сейшельских островах завершили невероятный проект – коллекцию вилл, встроенных в скалу. Сооружения обладают модернистским стилем и прекрасно вписываются в ландшафт.
Лондонская архитектурная и дизайнерская компания Studio RHE завершила строительство четырех домов, расположенных на острове Фелисите.
Актуально Легко, просто и сказочно уютно: вариант домика на все случаи жизни
Название острова в переводе с французского означает "блаженство". И это соответствует действительности – здесь приятный климат и сказочные пейзажи.
Для того чтобы сооружения гармонично вписались в природный ландшафт, их возвели в виде линейных геометрических форм.
Дома опираются на обветриваемые гранитные выходы, являющиеся привлекательными элементами местного пейзажа.
Виллы покрыты черным гранитом, чтобы дополнить окружающие формы скал. Они способны улавливать ветер, обеспечивая таким образом природное охлаждение.
В интерьере есть такие элементы дизайна как бетонные полы, большая мебель и встроенные стеллажи на заказ.