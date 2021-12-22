Мебель в маленькой квартире: типичные ошибки, которые делают все
Источник:24 канал
Современное городское жилье не всегда радует количеством квадратных метров. Обычно нам нужно делать комфортным ограниченное пространство.
Когда нужно сделать маленькое пространство максимально функциональным – без ошибок не обойтись. Найти баланс между желаниями и реальными потребностями не так уж легко.
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Но если не минимизировать ошибки, то пострадает не только вид интерьера, но и его функциональные возможности. Давайте посмотрим, какие ошибки наиболее распространены.
Уют – это количество мебели
Довольно часто существует мнение, что большое количество мебели способствует уютной атмосфере. Но это далеко не так. Перегруженность пространства действует совершенно противоположным образом – создает чувство скованности.
Мебели не должно быть слишком много / Фото Pinterest
Для комфортного перемещения нужно как минимум 90 сантиметров свободного пространства. Уменьшите этот параметр – пожертвуете общей атсмосферой.
Один комплект
Довольно часто владельцы квартир хотят приобрести мебель одного комплекта. По их мнению, это позволит выдержать общий стиль однородным.
Удачное взаимодействие не означает одинаковую мебель / Фото Pinterest
В результате в комнате оказывается сплошной массив мебели, который не способствует никаким положительным характеристикам. Современный выбор мебели позволяет быть гибким и найти удачное решение, какой бы стиль и цветовую гамму вы бы не выбрали.
Вся мебель – к стене
Логика вроде бы подсказывает, что если расположить всю мебель у стен – внутри комнаты останется максимально много свободного пространства. Этот стереотип имеет давнюю историю, когда "коммуналки" были маленькими, а мебель – большой и массивной.
Удачное зонирование – залог успеха / Фото Pinterest
Сегодня же акцент нужно делать не на освобождении пространства, а на его удачном зонировании. Заставленные стены – советское достояние, от которого следует избавляться. Квартира должна быть светлой, уютной и функциональной.