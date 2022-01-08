Максимальная прозрачность и близость к природе: во Франции построили сверхсовременный офис-центр

Современные постройки для офисной работы поражают инновационностью и функциональностью. Комфорт и вдохновение работников – залог успеха любой компании.

Компания Brenac & Gonzalez & Associés представила проект невероятного офисного центра. Это сооружение воплощает все лучшие тренды и просто шокирует размахом.

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Здание имеет площадь 16 тысяч квадратных метров. Дизайнеры сделали все, чтобы сотрудники Orange работали в максимально комфортных и вдохновенных условиях.

Так выглядит офисная современность / Фото Archdaily

Когда-то здание принадлежало компании ІВМ, здесь был один из кампусов. Архитекторы поработали не только над обновлением всех конструкций, но и передали постройке дух времени – открытость, естественность и динамичность.

Открытый воздух – отличное решение для активной работы / Фото Archdaily

Новый офисный центр пропитан естественным контекстом. Природой можно наслаждаться не только из окна – она интегрирована буквально во все просторы.

Здесь все дышит вдохновением / Фото Archdaily

Новый офисный центр компании Orange – это пример заботы о своих работниках и воплощение всех положительных трендов, диктующих условия в архитектуре.