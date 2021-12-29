Архитектурные студии Gubbins Polidura Arquitectos и Mas Arquitectos завершили строительство удивительного сооружения. Вилла расположена на живописном побережье Тихого океана в городе Пунта-Пите.

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Вилла Casa S расположена на вершине скалы, выступающей в море.

Невероятный проект / Фото dezeen

На дизайн сооружения повлияло расположение объекта, имеющего почти 100 метров в длину и крутой скалистый перепад в 20 метров.

Изысканное очарование / Фото dezeen

Одной из главных целей проекта было создание горизонтальной плоскости – большого подиума, который позволит создать место для проживания и подчеркнет силу ландшафта, вид на море и закат,

– отметили создатели проекта.

Потрясающий вид / Фото dezeen

Двухуровневый Casa S состоит из V-образного бетонного подиума. Здание утоплено в ландшафте берега и заметно только с определенных выступлений побережья.

Волшебный дом / Фото dezeen

С виллы открывается потрясающий вид на окружающее побережье. Внутри жилье площадью 420 квадратных метров. Здесь есть четкое разделение на общественные и частные зоны.

Увлекательная вилла / Фото dezeen

Стекло от пола до потолка позволяет жильцам чувствовать себя встроенными с природным ландшафтом. Гранитный пол продолжается на открытом воздухе, еще больше помогая интерьеру сливаться с ландшафтом.

Прекрасное воплощение / Фото dezeen