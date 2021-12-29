Архитектурные студии Gubbins Polidura Arquitectos и Mas Arquitectos завершили строительство удивительного сооружения. Вилла расположена на живописном побережье Тихого океана в городе Пунта-Пите.
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Вилла Casa S расположена на вершине скалы, выступающей в море.
Невероятный проект / Фото dezeen
На дизайн сооружения повлияло расположение объекта, имеющего почти 100 метров в длину и крутой скалистый перепад в 20 метров.
Изысканное очарование / Фото dezeen
Одной из главных целей проекта было создание горизонтальной плоскости – большого подиума, который позволит создать место для проживания и подчеркнет силу ландшафта, вид на море и закат,
– отметили создатели проекта.
Потрясающий вид / Фото dezeen
Двухуровневый Casa S состоит из V-образного бетонного подиума. Здание утоплено в ландшафте берега и заметно только с определенных выступлений побережья.
Волшебный дом / Фото dezeen
С виллы открывается потрясающий вид на окружающее побережье. Внутри жилье площадью 420 квадратных метров. Здесь есть четкое разделение на общественные и частные зоны.
Увлекательная вилла / Фото dezeen
Стекло от пола до потолка позволяет жильцам чувствовать себя встроенными с природным ландшафтом. Гранитный пол продолжается на открытом воздухе, еще больше помогая интерьеру сливаться с ландшафтом.
Прекрасное воплощение / Фото dezeen