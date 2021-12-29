Входная дверь – это не только украшение, но и барьер, защищающий дом от неприятных звуков или запахов, а также незваных гостей. На рынке можно найти разные модели дверей – от деревянных до стальных и алюминиевых.

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Согласно стандартам минимальная ширина входной двери составляет 90 сантиметров. При выборе двери также следует обратить внимание на ширину рамы. Очень важно, чтобы она была примерно на 1 – 3 сантиметра меньше ширины косяка.

Незаменимый предмет интерьера / Фото pexels

Помимо размера двери важными аспектами является направление и способ их открытия. В блочных помещениях обычно устанавливают двери, которые открываются внутрь. В основном это связано с безопасностью жителей. Узкие проходы не любят толпы, а открывающаяся наружу дверь может оказаться опасной для людей, которые в определенный момент проходят по коридору.

Важные детали / Фото pexels

Наружная дверь защищает тепловой комфорт в квартире, поэтому важно, чтобы она могла похвастаться высокими техническими параметрами. Кроме конструкции дверей и материалов, из которых изготовлена дверь, следует обратить внимание на дополнительное оборудование, как, например, специальный порог с терморазрывом или специальные уплотнители. Благодаря вышеупомянутым защитам тепло не будет идти наружу, а холод не будет проникать внутрь дома.

Чувство безопасности / Фото pexels

Следующий важный пункт – защита дома. Особенности противовзломной двери определены в шести классах (от 1 до 6). Каждый уровень устойчивости к взлому должен быть подтвержден специальным сертификатом. Классы противовзломных дверей следующие: символ 1 означает стандартную дверь, которая является препятствием от воров с применением только физической силы. Символ 2 присваивается дверям повышенной прочности, защищающим квартиру от грабителей, применяющих физическую силу и простые инструменты.

Дом – это чувство уюта / Фото pexels

Символ 3 относится к противовзломным дверям, которые защищают квартиру от воров с помощью лома и подобных инструментов. Символ 4 также означает противовзломные двери, но такие, которые невозможно пробить даже опытным грабителям, оснащенным ломами, дрелью, пилой или отверткой. Кроме четырех упомянутых классов, существуют также двери класса 5 и 6 – в просторечии их называют "бронированные" двери.

Дом для каждого из нас должен быть самым безопасным местом на земле, радовать своей интимностью и приносить чувство защищенности.