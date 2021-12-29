Вхідні двері – це не лише прикраса, а бар’єр, який захищає дім від неприємних звуків чи запахів, а також непроханих гостей. На ринку можна знайти різні моделі дверей – від дерев'яних до сталевих і алюмінієвих.

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Відповідно до стандартів мінімальна ширина вхідних дверей становить 90 сантиметрів. При виборі дверей також варто звернути увагу на ширину рами. Дуже важливо, щоб вона була приблизно на 1 – 3 сантиметри меншою за ширину косяка.

Незамінний предмет інтер’єру / Фото pexels

Крім розміру дверей важливими аспектами є також напрямок і спосіб їх відкриття. У блокових приміщеннях зазвичай встановлюють двері, які відкриваються всередину. В основному це пов’язано з безпекою мешканців. Вузькі проходи не люблять натовпу, а двері, що відкриваються назовні, можуть виявитися небезпечними для людей, які в певний момент проходять коридором.

Важливі деталі / Фото pexels

Зовнішні двері захищають тепловий комфорт у квартирі, тому важливо, щоб вони могли похизуватися високими технічними параметрами. Крім конструкції дверей і матеріалів, з яких виготовлені двері, варто звернути увагу на додаткове обладнання, як, наприклад, спеціальний поріг з терморозривом або спеціальні ущільнювачі. Завдяки вищезгаданим захистам тепло не буде йти назовні, а холод не проникатиме всередину оселі.

Почуття безпеки / Фото pexels

Наступний важливий пункт – захист дому. Особливості протизламних дверей визначені в шести класах (від 1 до 6). Кожен рівень стійкості до злому має бути підтверджений спеціальним сертифікатом. Класи протизламних дверей наступні: символ 1 означає стандартні двері, які є перешкодою від злодіїв із застосуванням тільки фізичної сили. Символ 2 присвоюється дверям підвищеної міцності, які захищають квартиру від грабіжників, які застосовують фізичну силу та прості інструменти.

Дім – це почуття затишку / Фото pexels

Символ 3 відноситься до протизламних дверей, які захищають квартиру від злодіїв за допомогою лома та подібних інструментів. Символ 4 також означає протизламні двері, але такі, які неможливо пробити навіть досвідченим грабіжникам, оснащеним ломами, дрилем, пилкою чи викруткою. Крім чотирьох згаданих класів, існують також двері класу 5 і 6 – у просторіччі їх називають "броньовані" двері.

Дім для кожного з нас має бути найбезпечнішим місцем на землі, тішити своєю інтимністю та приносити відчуття захищеності.