Когда детали имеют значение: цветовая гамма для маленького пространства
Источник:24 канал
Цвет играет ключевое значение в любом пространстве. Как выбрать цветовую гамму в маленьком пространстве и не допустить ошибок – в нашем материале.
Большая комната дает простор для творческого маневра. Маленькая комната требует четко определенных правил и пропорций. Заставить маленькое казаться большим – настоящее искусство, но освоить его не так уж трудно.
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Очистка пространства от ненужных деталей разгрузит композицию и делает ее визуально свободной. Выбирая цвет краски для маленькой комнаты, не обязательно останавливаться на одном цвете.
Выбирая цвета стен для маленьких комнат, следует отдавать предпочтение светлым оттенкам, которые выглядят легко и не перегружают интерьер. Удачным решением является выбор белого цвета, который оптически увеличивает пространство, придавая ему элегантный характер. В этом случае очень важно правильно подобрать аксессуары и мебель, чтобы избежать впечатления стерильности и прохлады в комнате.
Расслабьтесь, вам не обязательно делать ставку на белый totallook. Белый цвет можно использовать разными способами. Стоит только помнить, что отражающийся от белых элементов свет сделает комнату гораздо просторнее.