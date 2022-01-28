Велика кімната дає простір для творчого маневру. Маленька ж кімната вимагає чітко визначених правил та пропорцій. Змусити маленьке здаватися більшим – справжнє мистецтво, але освоїти його не так вже й важко.

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Очищення простору від непотрібних деталей розвантажить композицію та робить її візуально вільною. Вибираючи кольори фарби для маленької кімнати, не обов’язково зупинятися на одному кольорі.

Неймовірні деталі / Фото pexels

Вибираючи кольори стін для маленьких кімнат, варто надавати перевагу світлим відтінкам, які виглядають легко та не перевантажують інтер’єр. Вдалим рішенням є також вибір білого кольору, який оптично збільшує простір, надаючи йому елегантний характер. У цьому випадку вкрай важливо правильно підібрати аксесуари та меблі, щоб уникнути враження стерильності та прохолоди в кімнаті.

Чудовий стиль / Фото pexels

Розслабтеся, вам не обов’язково робити ставку на білий totallook. Білий колір можна використовувати різними способами. Варто тільки пам’ятати, що світло, що відбивається від білих елементів, зробить кімнату набагато просторішою.

Прекрасна атмосфера / Фото pexels