Большая комната дает простор для творческого маневра. Маленькая комната требует четко определенных правил и пропорций. Заставить маленькое казаться большим – настоящее искусство, но освоить его не так уж трудно.

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Очистка пространства от ненужных деталей разгрузит композицию и делает ее визуально свободной. Выбирая цвет краски для маленькой комнаты, не обязательно останавливаться на одном цвете.

Невероятные детали / Фото pexels

Выбирая цвета стен для маленьких комнат, следует отдавать предпочтение светлым оттенкам, которые выглядят легко и не перегружают интерьер. Удачным решением является выбор белого цвета, который оптически увеличивает пространство, придавая ему элегантный характер. В этом случае очень важно правильно подобрать аксессуары и мебель, чтобы избежать впечатления стерильности и прохлады в комнате.

Великолепный стиль / Фото pexels

Расслабьтесь, вам не обязательно делать ставку на белый totallook. Белый цвет можно использовать разными способами. Стоит только помнить, что отражающийся от белых элементов свет сделает комнату гораздо просторнее.

Прекрасная атмосфера / Фото pexels