Инновационное строительство: особенное сооружение, встроенное в заброшенный тоннель
Источник:contemporist
В Техасе решили использовать тоннель в твердом известняковом склоне необычным способом. Здесь построили частный винный погреб.
Архитектурная и дизайнерская фирма Clayton Korte завершила строительство частной винной пещеры, расположенной на восточной оконечности штата Техас.
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Этот винный погреб был встроен в неиспользованный тоннель в твердом известняковом склоне.
Наружное отверстие пещеры закрыто бетонным покрытием, что помогает ей сливаться с окружающей средой.
Деревянные двери, изготовленные на заказ, встречают посетителей, а внутри пространство покрыли белым дубом и натуральным камнем. Интерьер включает в себя дегустационный зал, бар, винный погреб, туалет.
Деревянные окна обеспечивают разделение между внутренним и внешним видом, гостиной и охлажденным погребом.
Рекультивируемый кедр был измельчен для отделки столешниц с живыми краями для дегустационного бара.
Частный погреб окружен футлярами, обеспечивающими хранение постоянно растущей частной коллекции из 4 тысяч бутылок.