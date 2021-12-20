В 2021 году мы еще больше начали ценить свой дом. В условиях карантинных ограничений комфорт и удобство жилья оказались в приоритете. Это сказалось и на главных трендах дизайна.

К теме Проводим тренды 2021 года: изменила ли пандемия современный дизайн интерьера

Разбираем, что было модно в интерьерах в 2021 и каких ошибок не стоит допускать.

Модные тенденции в дизайне интерьера

Отвечая на вопрос о самом важном тренде 2021 года, звездный декоратор Мартин Лоуренс Буллард отметил: "Удобство на каждом уровне и комфорт – выше любой концепции".



Захватывающие детали / Фото Pexels

Залогом удачного дизайна стали:

плюшевая мебель, которая чрезвычайно комфортна для отдыха;

дерево;

теплый цвет стен;

полки для книг.

Дизайнеры все больше предлагали естественный цвет, который был трендовым в 2021 году. Земляные коричневые, серые камни, кирпично-красные оттенки глины, цвета дерева или натуральные зеленые растения – вот цветовая гамма, которая приобрела особую популярность.



Уютный интерьер / Фото Рexels

Повлияли на интерьеры и экологические тенденции. Вместо искусственного пластика люди все больше обращали внимание на натуральные материалы, которые приносят в дом гармонию, покой и минимализм.

Все больший акцент делается на использовании натуральных тканей для оформления интерьера: льна, конопля, хлопка и джута. Такие аксессуары декора очень универсальны и даже вневременны. Также они выглядят великолепно во многих стилях.



Невероятный уют / Фото Рexels

Минимализм – это тренд, получивший популярность и в дизайне интерьера. В предыдущие сезоны, когда простота в оформлении только стала быть популярной, упор был на изысканности. Прошло несколько месяцев, и минималистичный стиль начал развиваться в экологически чистых, теплых материалах.

Антитренды

Модные тенденции обладают свойством меняться каждый сезон. И то, что актуально сегодня, через несколько лет становится антитрендом.

Светлые стены никогда не выйдут из моды, потому что мы любим спокойную атмосферу нейтральной комнаты. Однако тенденция "белого на белом" стала немного старомодной.



Антитренд сезона / Фото Рexels

Еще один антитренд – искусственные растения. Некоторые дизайнеры вообще советуют избегать таких предметов декора, ведь эта ненатуральность удешевит даже роскошный интерьер. Если вам сложно ухаживать за живыми растениями, можете приобрести вазоны, не требующие ухода.

Следует отказаться от использования искусственных камней, таких как тераццо и мрамор. Лучше всего рассмотреть более доступные и красивые натуральные материалы.

Прежде чем выбирать любой стиль и размышлять, что сейчас есть в тренде, а какие тенденции теряют популярность, стоит учитывать собственный комфорт. Выберите любимый цвет, материал или удобное кресло, которое будет доставлять вам удовольствие каждый день.