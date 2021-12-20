У 2021 році ми ще більше почали цінувати власну домівку. В умовах карантинних обмежень комфорт і зручність помешкання опинились у пріоритеті. Це позначилось і на головні тренди дизайну.

Варте уваги Проводжаємо тренди 2021 року: чи змінила пандемія сучасний дизайн інтер’єру

Розбираємо, що було модно в інтер'єрах у 2021-у та яких помилок не варто допускати.

Модні тенденції у дизайні інтер'єру

Відповідаючи на запитання про найважливіший тренд 2021 року, зірковий декоратор Мартін Лоуренс Буллард зазначив: "Зручність на кожному рівні та комфорт, вище будь-якої концепції".



Захопливі деталі / Фото Pexels

Запорукою вдалого дизайну стали:

плюшеві меблі, які надзвичайно комфортні для відпочинку,

дерево,

теплі кольори стін,

полиці для книг.

Дизайнери все більше пропонували природні кольори, які були трендовими у 2021 році. Земляні коричневі, сірі камені, цегляно-червоні відтінки глини, кольори дерева або натуральні зелені рослини – ось колірна гамма, яка набула особливої популярності.



Затишний інтер’єр / Фото Pexels

Повпливали на інтер'єри і екологічні тенденції. Замість штучного пластику люди все більше звертали увагу на натуральні матеріали, які приносять в оселю гармонію, спокій і мінімалізм.

Все більш модний акцент робиться на використанні натуральних тканин для оформлення інтер'єру: льону, коноплі, бавовни та джуту. Такі аксесуари декору надзвичайно універсальні та навіть позачасові. Також вони мають чудовий вигляд у багатьох стилях.



Неймовірний затишок / Фото Pexels

Мінімалізм – це тренд, який здобув популярність і в дизайні інтер'єру. У попередні сезони, коли простота в оформленні тільки почала бути популярною, акцент був на вишуканості. Минуло кілька місяців, і мінімалістичний стиль почав розвиватися до екологічно чистих, теплих матеріалів.

Антитренди

Модні тенденції мають властивість змінюватися кожного сезону. І те, що актуально сьогодні, через кілька років стає антитрендом.

Світлі стіни ніколи не вийдуть з моди, адже ми любимо спокійну атмосферу нейтральної кімнати. Однак тенденція "білого на білому" стала трохи старомодною.



Антитренд сезону / Фото Pexels

Ще один антитренд – штучні рослини. Дехто із дизайнерів взагалі радить уникати таких предметів декору, адже ця не натуральність здешевить навіть розкішний інтер'єр. Якщо вам складно доглядати за живими рослинами, можете придбати вазони, які не потребують догляду.

Варто відмовитись від використання штучних каменів, таких як тераццо і мармур. Найкраще розглянути більш доступні та красиві натуральні матеріали.

Перш ніж обирати будь-який стиль і роздумувати, що зараз є у тренді, а які тенденції втрачають популярність, варто зважати на власний комфорт. Оберіть улюблений колір, матеріал чи зручне крісло, яке буде приносити вам задоволення кожного дня.