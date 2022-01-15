Гармония природы и футуризма: в Японии открыли фантастический студенческий кампус
Источник:Dezeen
Кампусы – это места, где должны бурлить творческие идеи и вдохновение. Эти здания должны быть спроектированы таким образом, чтобы вдохновлять творить впечатляющее будущее.
Технологический институт в Токио может похвастаться новым компусом, слава о котором быстро разлетелась по миру. Его архитектура стала утонченным сочетанием акцентов футуризма и экотренда.
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Уникальная форма / Фото Dezeen
Здание получило название Hisao & Hiroko Taki Plaza. Его форма имитирует дельту реки, которая как бы "впадает в кампус" учебного заведения.
Удивительная футуристическая идея / Фото Dezeen
Лестница с зелеными насаждениями, окутывающяя здание – это особая зона для взаимодействия студентов. Кроме того, здесь можно легко обустроить себе место для обучения, которое будет максимально близко к аудиториям.
Пространства пропитаны инновациями / Фото Dezeen
Деревянные трибуны защищают здание в жаркую погоду, а посаженные на них деревья гарантируют уютную атмосферу. Дизайнеры верят, что уже в ближайшем будущем их решения будут наследовать всему миру.