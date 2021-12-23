Фантастика на воде: ресторан во Вьетнаме, поражающий решениями
Источник:Archdaily
Вьетнам – это колыбель невероятных пространств на воде. Каждое новое сооружение имеет цель продолжить эту невероятную традицию.
Студия VTN Architects представила свое новое творение – Vedana Restaurant. Это невероятное сооружение на воде, которое очаровывает с первого взгляда.
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Локация заведения просто невероятная / Фото Archdaily
Сказочный проект имеет площадь 1 тысячу квадратных метров. Благодаря размахам владельцев дизайнерам удалось воплотить много идей: от изящных ярусов до разграничения зон, которое не создает давки даже когда все столики заняты.
Наслаждение едой и видами / Фото Archdaily
Ресторан – часть большого комплекса, готового принять более тысячи человек. Благодаря большому количеству туристов, главным акцентом дизайна стали традиционные материалы и техника строительства.
Магия традиций / Фото Archdaily
Vedana Restaurant – это пример гармонии изящества и стратегической функциональности, не имеющий недостатков. Он стал волшебным местом для отдыха туристов, каждый из которых будет мечтать вернуться сюда снова.