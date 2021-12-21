Фантастический парк и читальня: в США реализовали невероятный проект общественного пространства
Источник:Archdaily
Комфортные общественные просторы – один из самых больших трендов последних лет. Общение и активный досуг стали важными частями общественной жизни.
Студия Adjaye Associates представила свое творение в американском городе Винтер Парк. Его воплощение должно вдохновить общины по всему миру.
Интересно Удивительная интеграция: в Италии построили виллу вокруг большого дерева
Новый парк с библиотекой – это расширение возможностей сообщества для обучения, общения и обмена опытом. Новый хаб задуман как микросело, в котором каждый будет чувствовать себя комфортно и вдохновенно.
Задержаться здесь – всегда отличная идея / Фото Archdaily
Здесь есть двухэтажная библиотека, центр для мероприятий с террасами на крыше и гостиная, которая является объединяющим пространством. Каждая зона проекта продумана до малейших мелочей.
От прогулки по территории вряд ли кто-то откажется / Фото Archdaily
Озеро Мендсен – центральный упор проекта. Территория позволяет насладиться его красотой, а здание спроектировано таким образом, чтобы с террас открывался просто потрясающий вид на территорию.
Здесь можно организовать любые активности / Фото Archdaily
Этот проект – яркий пример заботы об общине, который вдохновляет на постоянное усовершенствование и позволяет строить крепкие общественные отношения.