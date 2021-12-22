Даже работа – сказка: как выглядит невероятно уютный офис в Барселоне
Источник:Archdaily
Обычно современные офисы представляют собой минималистическое и комфортное пространство без лишних акцентов. Но иногда даже рабочее место можно превратить в невероятно уютное место.
Студия Isern Serra представила офис для эффективной командной работы в Барселоне. Это пространство не оставит равнодушным никого, кто привык работать в офисе.
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Пространство принадлежит для Fuego Camina Conmigo – крупному креативному рекламному агентству, которое хотело обновить свою штаб-квартиру.
Креатив – главный акцент пространства / Фото Archdaily
Здесь есть несколько конференц-залов и комнат для переговоров и тихой работы. Что касается зон общего пользования, то особого внимания заслуживает кухня, которая стала местом для общения и обмена идеями.
Общие зоны объединяют идеи / Фото Archdaily
Вдохновляющая атмосфера / Фото Archdaily
Офис рассчитан на активную работу 100 человек. Благодаря работе дизайнеров, каждый здесь будет чувствовать себя максимально творчески и комфортно.
Место, где хочется творить / Фото Archdaily
Новый офис в Барселоне – это пример заботы о работниках и их эмоциональном ресурсе. Творческая работа требует особого состояния, и удачный интерьер – отличный фундамент для его продолжительной поддержки.