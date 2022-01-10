Безопасный дом: где в квартире прячется наибольше пыли

Ничто не нарушает домашний уют так, как пыль на разных плоских поверхностях. Есть несколько проверенных способов, которые помогут найти скрытую грязь в квартире и убрать так, чтобы пыль еще долго не появилась в доме.

Стены – это магнит, где любит накапливаться пыль и уродовать дом. Если мы хотим, чтобы дом был чистым, иногда нужно уделять немного внимания уборке закоулков. Как удалить пыль со стен? Давайте проверим!

Не пропустите Максимальная прозрачность и близость к природе: во Франции построили сверхсовременный офис-центр

Начнем с того, что пылевые компоненты поступают как снаружи, так и образуются внутри вашего дома. Лишь одно открытие окна или двери приведет к тому, что в вашу квартиру попадет много пыли и других мельчайших частиц.

Даже после прогулки на обуви вы принесете много частиц почвы и другой грязи. Выхлопные газы и шины автомобилей образуют массу молекул и химических соединений, а летом через открытое окно будет залетать много пыльцы растений, не говоря уже о насекомых. Все эти частицы грязи оседают в квартире. Одно из первых редко убираемых мест – это стены.

Опасная грязь / Фото pexels

Даже если их покрыть стенки штукатуркой, с течением времени на неровных поверхностях покажется узкий слой пыли. Хуже, когда они оклеены обоями, панелями или деревянной обшивкой – здесь грязь может укрыться. Пыль также оседает благодаря паукам, населяющим углы: именно паутина притягивает всю витающую в воздухе грязь.

Пылесос будет незаменим в уборке пыли со стен! Хотя это решение кажется очевидным, следует обратить внимание на соответствующие советы. В эталоне стенки следует обрабатывать специальной щеткой. Наконечник пылесоса должен быть чистым, поэтому перед удалением пыли из стен его лучше тщательно вымыть.

Как бороться с пылью / Фото pexels

Если нет пылесоса, то можно использовать сухую губку, чистый малярный валик или метлу на ручке. Чтобы убрать пыль со стен, не забудьте о стремянке или табуретках, за которыми будет легче добраться до более высоких частей стен или потолка.

Для эффективной уборки необходимо убрать все: картины, постеры, растения и прочее. Также следует начинать уборку с потолков и углов, где больше всего собирается грязь. Если вы уже чистили стены, начинайте двигаться сверху вниз, чтобы не получить лишней работы.

Опасность пыли

Клещи. Они могут вызвать кашель, насморк, одышку, зуд или развитие бронхиальной астмы. Чем дольше пыль не трогают, тем больше возрастает популяция клещей.



Яйца насекомых и личинки тоже любят грязь. Продукты метаболизма, а также обломки мертвых тел последовательно увеличивают пылевые шарики.