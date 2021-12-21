Арт-нуво – это стиль для тех, кто предпочитает роскошное изящество. Сегодня он не на вершине трендов, поэтому его выбор может сделать ваше жилище особенным.

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Мягкая эстетика и плавно изогнутые линии – наиболее примечательные характеристики арт-нуво. Форма арок для дверей, флористический орнамент, изящная мебель – все это обязательные условия для соблюдения стиля.

Изысканность без претенциозности / Фото Pinterest

Выбор арт-нуво также может многое рассказать о владельцах помещения. Обычно его выбирают неординарные, уверенные в себе люди, у которых просто невероятно утонченный вкус.

Особый характер интерьера / Фото Pinterest

Арт-нуво сам по себе живописен, поэтому не нуждается в лишних деталях и акцентах. Линии, мебель, картины – все это объединяется в совершенную композицию.

Лишний "шум" интерьеру не нужен / Фото Pinterest