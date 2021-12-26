По мнению руководителя одного из отделов Laudes Foundation Джеймса Дринквотера, в массовом воображении природные и повторно использованные материалы воспринимаются как временное и неустойчивое. Это создает большие проблемы для климата.

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Производство строительных материалов требует очень много ресурсов и вредит окружающей среде. Кроме того, во время строительства продуцируется много мусора, который не находит дальнейшего применения.

Устойчивый дом из старых материалов / Фото Dezeen

Природа и антиквариат уже стали трендами в интерьере, но этого мало, чтобы начать глобальные перемены. По его подсчетам, современное строительство создало до 40% климатических проблем, поэтому архитекторам нужно понять ответственность ситуации и приобщиться к решению проблемы.

Дерево має стати більш поширеним матеіралом для приватних будинків, а для міських багатоповрехівок потрібно шукати аналогічні до поширених рішення. У разі закриття очей на проблему суспільству потрібно буде зіштовхнутися з негативними наслідками своїх рішень.