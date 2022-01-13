Повернення до витоків: дивовижний плетений дім із солом'яним дахом
Джерело:archdaily
На півночі Ірану звели дім, який має неймовірну архітектурну особливість – його дах зведено із соломи за старовинною технологією. Про чарівний дім і особливості його конструкції – у нашому матеріалі.
Архітектурна група Shaygan Gostar закінчила будівництво затишної невеличкої хатини на березі мальовничого озера. У проєкті вдалося поєднати історичну самобутність та сучасний комфорт.
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Місцева архітектура бере свій початок у районах, де оселилися селяни. Всі компоненти для будівництва споруди були підготовлені з природи місцевого регіону.
Площа хатини складає 50 квадратних метрів. Цього виявилося достатньо, щоб створити дуже затишний простір.
Проєкт зведено на ділянці поблизу сільськогосподарських угідь. Саме тому було обрано місце з видом на дамбу та навколишній ландшафт.
Для покрівлі обрали солому та глина, щоб остаточно виразити самобутність цього місця. Довгий двосхилий дах був створений у формі каюти, щоб бути наближеним до типології сільського житла.
Приваблива хатина / Фото archdaily