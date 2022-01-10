Перевірені поради: як оформити зал в стилі ретро

Основою облаштування будь-якого стилю є відповідні меблі. Саме вони визначають характер інтер'єру. Давайте поглянемо, на що звернути увагу при виборі меблів та декору.

Оформлення простору в стилі ретро – чудове рішення, яке завжди буде у моді. "Родзинкою" стилю є дзеркала – великі й обов'язково в декоративній рамі, розміром у всю стіну, або навпаки – маленькі і в простій, але елегантній оправі.

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Ретро стиль має багато переваг. Це не лише елегантно, а й практично. Саме такий стиль вносить дивовижну атмосферу в інтер'єр, а також дає певний натяк на загадковість.

Неймовірний стиль / Фото pinterest

Стиль ретро – естетичний і позачасовий. Зала – це кімната, в яку заходять гості, і кожен хоче, щоб тут було затишно та комфортно. Тому варто подбати про те, щоб це була представницька частина оселі.

Чарівні деталі / Фото pinterest

Характерні риси ретро стилю у залі

Нейтральні кольори стін. За основу облаштування зали повинні стати світлі тони стін. Добре підійдуть класичні нейтральні кольори, наприклад, бежевий. Однак, якщо зал просторий і світлий, можна спробувати стіни коричневих відтінків.

Універсальний декор / Фото pinterest

Дерев'яні меблі. Цей стиль характеризується масивними дерев'яними меблями. Хоча ретро-меблі зазвичай мають просту форму, без химерних прикрас, але їх масивність займе трішки місця.

Декор. Те, що ретро-меблі прості, не означає, що ретро не любить прикраси. Найголовніше, щоб аксесуари відповідали стилю епохи. Найважливішими ретро-прикрасами є декоративні дзеркала, елегантні світильники та вішалки для одягу.