У обвітрених скелях звели комплекс будинків: як це виглядає
Джерело:contemporist
На Сейшельських островах завершили неймовірний проєкт – колекцію вілл, вбудованих у скелю. Споруди мають модерністський стиль і чудово вписуються у ландшафт.
Лондонська архітектурна та дизайнерська компанія Studio RHE завершила будівництво чотирьох будинків, які розташовані на острові Фелісіте.
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Назва острова у перекладі з французької означає "блаженство". І це відповідає дійсності – тут приємний клімат та казкові пейзажі.
Для того, щоб споруди гармонійно вписалися у природний ландшафт, їх звели у вигляді лінійних геометричних форм.
Будинки спираються на вивітрювані гранітні виходи, які є привабливими елементами місцевого пейзажу.
Вілли покриті чорним гранітом, щоб доповнити навколишні форми скель. Вони здатні вловлювати вітер, забезпечуючи таким чином природне охолодження.
В інтер’єрі є такі елементи дизайну як бетонна підлога, великі меблі та вбудовані стелажі на замовлення.