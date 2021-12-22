Зазвичай сучасні офіси уявляють як мінімалістичний та комфортний простір без зайвих акцентів. Але інколи навіть робоче місце можна перетворити в неймовірно затишне місце.

Студія Isern Serra представила офіс для ефективної командної роботи в Барселоні. Цей простір не залишить байдужим нікого, хто звик працювати в офісі.

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Простір належить для Fuego Camina Conmigo – великого креативного рекламного агенства, яке хотіло оновити свою штаб-квартиру.

Креатив – головний акцент простору / Фото Archdaily

Тут є кілька конференц-залів та кімнат для переговорів та тихої роботи. Що стосується зон загального користування, то особливу увагу заслуговує кухня, яка стала місцем для спілкування та обміну ідеями.

Спільні зони об'єднують ідеї / Фото Archdaily

Увесь офіс просякнутий специфічною динамікою. Вона була використана для "розгону" креативності та фантазії.

Надихаюча атмосфера / Фото Archdaily

Офіс розрахований для активної роботи 100 людей. Завдяки роботі дизайнерів кожен тут буде почувати себе максимально творчо та комфортно.

Місце, де хочеться творити / Фото Archdaily

Новий офіс в Барселоні – це приклад турботи про працівників та їх емоційний ресурс. Творча робота потребує особливого стану, і вдалий інтер'єр – чудовий фундамент для його тривалої підтримки.