Меблі в маленькій квартирі: типові помилки, які роблять усі

Сучасне міське житло не завжди тішить кількістю квадратних метрів. Зазвичай нам потрібно робити комфортним доволі обмежений простір.

Коли потрібно зробити маленький простір максимально функціональним – без помилок не обійтися. Знайти баланс між бажаннями та реальними потребами не так вже й легко.

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Але якщо не мінімізувати помилки, то постраждає не лише вигляд інтер'єру, а також його функціональні можливості. Давайте поглянемо, які помилки найбільш поширені.

Затишок – це кількість меблів

Доволі часто побутує думка, що велика кількість меблів сприяє затишній атмосфері. Але це далеко не так. Перевантаженість простору діє абсолютно протилежним чином – створює почуття скованості.

Меблів не має бути забагато / Фото Pinterest

Для комфортного пеерсування треба як мінімум 90 сантиметрів вільного простору. Зменшите цей параметр – пожертвуєте загальною атсмосферою.

Один комплект

Доволі часто власники квартир хочуть придбати меблі "одного комплекту". На їхню думку, це дозволить витримати загальний стиль однорідним.

Вдала взаємодія не означає однакові меблі / Фото Pinterest

У результаті в кімнаті опиняється суцільний масив меблів, який не сприєя жодним позитивним характеристикам. Сучасний вибір меблів дозволяє бути гнучким та знайти вдале рішення, який й би стиль та колірну гаму ви б не обрали.

Всі меблі – до стінки

Логіка начебто підказує, що якщо розташувати усі меблі біля стін – всередині кімнати залишиться максимально багато вільного простору. Цей стереотип має давню історію, коли "комуналки" були маленькими, а меблі – великими та масивними.

Вдале зонування – запорука успіху / Фото Pinterest

Сьогодні ж акцент потрібно робити не на звільненні простору, а на його вдалому зонуванні. Заставлені стіни – радянське надбання, якого варто позбуватись. Квартира має бути світлою, затишною та функціональною.