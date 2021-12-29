Космічна форма: як виглядає дивовижна вілла на березі Тихого океану
Джерело:dezeen
На узбережжі Чилі звели будівлю неймовірної форми, котра отримала назву Casa S. У будівлі кілька особливостей, найбільш виразні з яких – бетонний п’єдестал та скульптурні елементи.
Архітектурні студії Gubbins Polidura Arquitectos та Mаs Arquitectos завершили будівництво дивовижної споруди. Вілла розташована на мальовничому узбережжі Тихого океану у місті Пунта Піте.
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Вілла Casa S розташована на вершині скелі, яка виступає в море.
На дизайн споруди вплинуло розташування об’єкта, який має майже 100 метрів у довжину та крутий скелястий перепад у 20 метрів.
Одною з головних цілей проекту було створення горизонтальної площини – великого подіуму, який дозволить створити місце для проживання та підкреслить силу ландшафту, вид на море та захід сонця,
– зазначили творці проєкту.
Дворівневий Casa S складається з V-подібного бетонного подіуму. Будівля втоплена у ландшафт берега та помітна лише з певних виступів узбережжя.
З вілли відкривається неймовірний вид на навколишнє узбережжя. Усередині житло має площу 420 квадратних метрів. Тут є чіткий поділ на громадські та приватні зони.
Скло від підлоги до стелі дозволяє мешканцям відчувати себе інтегрованими з природним ландшафтом. Гранітна підлога продовжується на відкритому повітрі, ще більше допомагаючи інтер’єру зливатися з ландшафтом.