Контраст в інтер’єрах: як ефектно поєднати полярні кольори
Джерело:24 канал
Контрастні поєднання завжди вносять в інтер’єр приємну свіжість та оригінальні, неординарні нотки. Є кілька незвичних комбінацій, які будуть на хвилі трендів у наступних сезонах.
Деякі люди обережно ставляться до сміливих ідей, але дизайнери все успішніше доводять, що контрастні акценти можуть представити себе надзвичайно злагоджено та ефектно.
Цікаво Колірна палітра для хороших емоцій: що потрібно знати
Вміле поєднання насичених кольорів із приглушеними, дерев'яними з полірованими поверхнями, плоскими візерунками та структурами виглядають не лише ефектно, а й створюють особливу атмосферу. Якщо вашому житлу потрібен характер – сміливо обирайте це рішення.
Все частіше люди відходять від монохромних, одновимірних просторів, сповнених добре збалансованих тонкощів. Їхнє місце займають яскраві деталі, завдяки яким інтер’єр набуває індивідуальних рис.
Контрастні поєднання можуть мати різні варіанти. Один з найцікавіших – дивовижне поєднання плитки з імітацією каменю з двома різними візерунками.
Контраст чудово вписується у мінімалістичні композиції. Міські простори з ноткою індустріальності та з духом еко – прекрасна площина для полярних ідей.
Біла плитка підходить практично до будь-якого інтер’єру – як просторого, наповненого світлом, так і цілком інтимного, якому слід додати трохи дружнього подиху і легкості. Поєднайте її з насиченим кольором – і ефект змусить вас радіти обраному рішенню щодня.