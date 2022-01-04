Інноваційне будівництво: особлива споруда, вбудована в закинутий тунель

У Техасі вирішили використати тунель у твердому вапняковому схилі у незвичний спосіб. Тут звели приватний винний льох.

Архітектурна та дизайнерська фірма Clayton Korte завершила будівництво приватної винної печери, розташованої на східному краю штату Техас.

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Цей винний льох був вбудований у невикористаний тунель у твердому вапняковому схилі.

Неймовірний розмах / Фото contemporist

Зовнішній отвір печери закритий бетонним покриттям, що допомагає їй зливатися з навколишнім середовищем.

Особливий стиль / Фото contemporist

Дерев’яні двері, виготовлені на замовлення, зустрічають відвідувачів, а всередині простір покрили білим дубом та натуральним каменем.

Інтер’єр включає дегустаційний зал, бар, винний льох, туалет. Дерев’яні вікна забезпечують розділення між внутрішнім і зовнішнім виглядом, а також вітальнею та охолодженим льохом.

Чудовий простір / Фото contemporist

Рекультивований кедр був подрібнений для обробки стільниць з живими краями для дегустаційного бару.

Захоплює подих / Фото contemporist

Приватний льох оточений футлярами, які забезпечують зберігання постійно зростаючої приватної колекції з 4 тисячі пляшок.