Чарівні вогні: як перетворити холодну кімнату на затишний простір

Білі стіни та мінімум деталей дають змогу вільно дихати у власній оселі. Проте інколи така кімната здається похмурою та холодною. Особливо це актуально у зимове міжсезоння, коли швидко темніє і всюди панує похмура атмосфера.

Є прості, проте дивовижні ідеї, які дозволять перетворити будь-яку холодну й похмуру кімнату в чарівну та затишну.

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Освітлення створює певний настрій у кімнаті, саме воно задає тон. Просто переконайтеся, що лампочки мають м’який і жовтий ефект. Іншою альтернативою є додавання абажурів або вишуканих настільних ламп.

Комфортне середовище / Фото pinterest

Сонячне проміння та яскраве світло справді змушують почувати себе краще. Це може допомогти психічному здоров’ю. Якщо ви хочете отримати той самий затишний ефект, не роблячи кімнату затемненою, придбайте лампочку з диммером, де можна змінювати яскравість світла.

Чарівна атмосфера / Фото pinterest

Як можна почувати себе затишно без ковдри чи укривала? Ви можете покласти їх на спинку стільця або у спеціальний кошик, щоб родина могла дістати їх, коли їм заманеться.

Незабутня атмосфера / Фото pinterest

Будь-який темний простір та похмурий вечір скрасять казкові вогні. Навіть після новорічно-різдвяних свят ніщо не заважає залишити на вікні милу гірлянду.

Щоб зробити вашу кімнату затишною, візьміть свічки або гірлянди та розмістіть навколо дзеркала, телевізора чи комода. Навіть маленька кількість теплого світла додасть затишних ноток у домашню атмосферу.