Есть простые, но удивительные идеи, которые позволят превратить любую холодную и мрачную комнату в волшебную и уютную.
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Освещение создает определенное настроение в комнате, именно оно задает тон. Просто убедитесь, что лампочки обладают мягким и желтым эффектом. Другой альтернативой является добавление абажуров или изысканных настольных ламп.
Комфортная среда / Фото pinterest
Солнечные лучи и яркий свет действительно заставляют чувствовать себя лучше. Это может помочь психическому здоровью. Если вы хотите получить тот же уютный эффект, не оказывая затемненной комнаты, приобретите лампочку с диммером, где можно изменять яркость света.
Волшебная атмосфера / Фото pinterest
Как можно чувствовать себя уютно без одеяла или покрывала? Вы можете положить их на спинку стула или в специальную корзину, чтобы семья могла достать их, когда им вздумается.
Незабываемая атмосфера / Фото pinterest
Любое темное пространство и угрюмый вечер скрасят сказочные огни. Даже после новогодних рождественских праздников ничто не мешает оставить на окне милую гирлянду.
Чтобы сделать вашу комнату уютной, возьмите свечи или гирлянды и разместите вокруг зеркала, телевизора или комода. Даже небольшое количество теплого света добавит уютных ноток в домашнюю атмосферу.