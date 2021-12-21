Арт-нуво: що це за стиль та які його особливості

Обрати стиль інтер'єру – те ще завдання. Кожен з них має свій характер, який творитиме атмосферу житла.

Арт-нуво – це стиль для тих, хто надає перевагу розкішній витонченості. Сьогодні він не на вершині трендів, тому його вибір може зробити ваше помешкання особливим.

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М'яка естетика та плавно вигнуті лінії – найбільш примітні характеристики арт-нуво. Форма арок для дверей, флористичний орнамент, витончені меблі – все це обов'язкові умови для дотримання стилю.

Вишуканість без претензійності / Фото Pinterest

Вибір арт-нуво також може багато розповісти про власників помешкання. Зазвичай його обирають неординарні, впевнені у собі люди, у яких просто неймовірно витончений смак.

Особливий характер інтер'єру / Фото Pinterest

Арт-нуво сам по собі живописний, тому не потребує зайвих деталей та акцентів. Лінії, меблі, картини – все це складається в довершену композицію.

Зайвий "шум" інтер'єру не потрібний / Фото Pinterest