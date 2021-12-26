Архітектура майбутнього: будинок з використаних матеріалів

Повторне використання матеріалів – одна з головних проблем сучасної архітектури. Фахівці з всього світу шукають можливі шляхи її подолання.

На думку керівника одного з відділів Laudes Foundation Джеймса Дрінквотера, у масовій уяві природні та повторно використані матеріали сприймаються як щось тимчасове та нестійке. Це створює великі проблеми для клімату.

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Виробництво будівельних матеріалів потребує дуже багато ресурсів та шкодить довкіллю. Окрім того, під час будівництва продукується багато сміття, якому не знаходять подальшого застосування.

Стійкий дім зі старих матеріалів / Фото Dezeen

Природа та антикваріат вже стали трендами в інтер'єрі, але цього мало, щоб розпочати глобальні зміни. За його підрахунками, сучасне будівництво створило до 40% кліматичних проблем, тому архітекторам потрібно усвідомити відповідальність ситуації та долучитися до вирішення проблеми.

Дерево має стати більш поширеним матеіралом для приватних будинків, а для міських багатоповрехівок потрібно шукати аналогічні до поширених рішення. У разі закриття очей на проблему суспільству потрібно буде зіштовхнутися з негативними наслідками своїх рішень.