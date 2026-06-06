У сучасному світі українські журналісти виборюють право суспільства знати правду, попри сирени, обстріли та цензуру ворога. Бути медійником сьогодні – мати сміливість говорити тоді, коли інші змушені мовчати, і ставати голосом тих, кого хочуть позбавити права слова.

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Великі майстри пера залишили після себе не лише тексти, а й фундаментальні принципи, які нині звучать як маніфест для кожного, хто тримає в руках диктофон чи камеру. 24 Канал зібрав цитати видатних журналістів про те, чому мовчання є найбільшим гріхом у цій професії, а правда – єдиним правильним орієнтиром.

Цитати відомих журналістів

"Загрози, спрямовані на свободу слова, письма та дії, хоча часто бувають незначними у часовому відриві, мають накопичувальний ефект, і якщо за цим не слідкувати, це призведе до повної зневаги до прав громадянина", – Джордж Орвелл.

"Журналістика ніколи не може мовчати: це її найбільша чеснота і найбільший недолік. Вона повинна говорити, і говорити негайно, поки ще лунають відгомони подій", – Генрі Анатоль Грюнвальд.

"Бути в меншості, навіть на самоті, не означає бути дурнем. Існує істина та брехня, і якщо ти чіпляєшся за істину, навіть якщо це проти всього світу, ти не дурень", – Джордж Орвелл

"Якщо свобода хоч щось взагалі означає, вона означає право говорити людям те, чого вони не хочуть чути", – Джордж Орвелл.

Цитати видатних журналістів / Фото Magnific

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"Без фактів не буває правди. Без правди – довіри. А без довіри – спільної реальності", – Марія Ресса.

"Ми повинні змінити нинішній стан речей. Так далі не можна, адже сьогодні думаю не лише про себе, Бог зі мною. Я готовий був покласти на вівтар незалежності свою молодість і навіть своє життя", – Георгій Гонгадзе.

"Намагання заткнути журналістам рота мене розлютило. Коли хтось починає переконувати тебе, що ти не маєш висвітлювати щось, важливе для аудиторії, – просто не слухай", – Отар Довженко.

"...Мені погано, коли мовчу. Спати не можу, нервуюсь і думаю: "Все одно про це напишу, скажу – гори воно все вогнем!"" – Анастасія Станко.

Для написання матеріалу використані джерела: "Детектор медіа", WoMo та "Премія імені Георгія Гонгадзе".