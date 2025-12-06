День Збройних Сил України – свято для тих, хто тримає небо над нашими головами, щодня стримує ворога і щомиті захищає свободу рідної країни зі зброєю в руках. Водночас це день людей, які свідомо змінили комфорт офісів, затишок домівок та звичний ритм життя на холодні бліндажі та постійний ризик.

За кожним шевроном і кожним позивним стоїть історія неймовірної самопожертви. Саме завдяки ЗСУ українці можуть планувати завтрашній день, обіймати рідних і вірити в те, що темрява обов'язково відступить перед світанком перемоги. З нагоди свята 24 Канал підготував картинки-привітання з Днем Збройних Сил України для ваших рідних і близьких.

День Збройних Сил України 2025: картинки-привітання

Привітання з Днем ЗСУ 2025 / Колаж LifeStyle24

