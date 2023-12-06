Щороку 6 грудня святкують День Збройних Сил України. Професійне свято сьогодні відзначають сміливі й мужні військовослужбовці та військовослужбовиці, пише 24 Канал.

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Історія дня ЗСУ

6 грудня варто згадувати не тільки створення армії України у 1991 році, але й нагадувати собі про українське військо на сторінках історії. 6 грудня 1919 року розпочався Перший зимовий похід армії УНР. Ця армія мала назву "Дієва армія УНР", вона сформувалась двома роками раніше на національних засадах та мала окремі ранги, що не були схожі на іноземні. На жаль, військо проіснувало недовго. Серед українських військових формувань варто пам'ятати про УПА та Легіон українських січових стрільців.

У 1991 році Верховна Рада України ухвалила закон "Про Збройні Сили України", а через 2 роки почали офіційно святкувати День ЗСУ. До повномасштабного вторгнення цього дні відбувались урочисті церемонії покладання квітів до могили Невідомого солдата, вручення нагород, свтякові концерти.

Не забуваймо привітати наших захисників у День Збройних Сил України та задонатити на потреби бійців.

Картинки-привітання з Днем ЗСУ



День ЗСУ / Фото з сайтів міських рад



День ЗСУ / Фото з сайтів міських рад



День ЗСУ / Фото ArmiyaInform



День ЗСУ / Фото "Рівне Медіа"

День ЗСУ / Фото з сайтів міських рад