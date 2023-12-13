Яке сьогодні свято –13 грудня: цікаві прикмети цього дня

13 грудня християни згадують мучеників Євстратія, Авксентія, Євгена, Мардарія та Ореста. У світі відзначають Міжнародний день скрипки.

Кожен з мучеників мав свою історію. Відомо, що життя Євстратія припало на III-IV століття. Він проживав у Севастії, що є територією сучасної Туреччини. Тоді правив імператор Діоклетіан, який переслідував християн. Першим із мучеників, кого було покарано за віру, став голова Аравійської церкви –Авксентій. Мученика запроторили до в'язниці. Якою була доля інших вірян та що не можна робити в цей день – розкаже 24 Канал.

Актуально Коли відзначатимемо Святий вечір у 2024 році

А от Євстратій був полководцем. Він таємно прийняв християнство. Коли Євстратій дізнався, що Авксентія ув'язнено, він публічно заявив, що вірить в Ісуса Христа. Його теж відправили до темниці. До Євстратія застосували нелюдські тортури та спалили.

Перед тим, як померти, чоловік молився: "Величаю, величаю Тебе, Господи". Сьогодні таку молитву читають на суботній монастирській службі. Згодом було страчено й інших вірян, які публічно оголосили, що християни. Йшлося про побратима Євстратія – Євгена, простолюдина Мардарія та молодого військового – Ореста.

Іменини 13 грудня відзначають Василь, Володимир, Герман, Євген, Іван, Микола, Яків, Анастасія, Люція.

Прикмети на 13 грудня

Якщо 13 грудня падає сніг та не тане, то триматиметься ще 110 днів.

та не тане, то триматиметься ще 110 днів. Наші предки вірили, що від погоди в цей день, залежало, яким буде січень.

Казали, якщо до 13 грудня не буде снігу – варто чекати на теплу та м'яку зиму. А якщо ж все-таки був сніг, тоді очікуйте лютий холод і морози.

Помітили, що хмари низько рухаються по небу – буде дуже холодно.

по небу – буде дуже холодно. Чутно, що виють вовки – зима буде дуже холодною.

Що не можна робити 13 грудня

13 грудня небажано робити щось руками . Наприклад, шити, вишивати, прясти. Тому що таким чином, можна привабити злих духів.

. Наприклад, шити, вишивати, прясти. Тому що таким чином, можна привабити злих духів. Краще не виходити з домівки після заходу сонця, бо в людини можуть виникнути неприємності.

Заборонено в цей день відмовляти комусь в допомозі.

в допомозі. Утримайтесь від святкувань та вечірок.

Свято в Україні та світі

13 грудня відзначають Міжнародний день скрипки. День вирішили присвятити одному з найдавніших музичних інструментів – скрипці. Її використання є дуже широким, починаючи від сольних виступів, закінчуючи оркестровими ансамблями. Популярними композиціями для виконанні на скрипці є "Пори року" Вівальді, Партита № 3 Баха, Скрипковий концерт № 5 Моцарта. Також для цього музичного інструменту писали партії Бетховен та Мендельсон.